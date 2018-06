Continua a far parlare la caldissima sfida tra Serbia e Svizzera di venerdì scorso del Mondiale in corso in Russia. La Fifa non ha assolutamente gradito le esultanze a sfondo politico di Xhaka e Shaqiri in occasione dei rispettivi gol e ha deciso di aprire dei provvedimenti disciplinari nei loro confronti, che possono portare a squalifiche che gli impedirebbero di prendere parte fino a due partite. Analogo trattamento viene riservato al presidente della Federcalcio serba Slavisa Kokeza e al ct Mladen Krstajic per le loro dichiarazioni rilasciate dopo la gara, dove avevano paragonato il Var al Tribunale dell'Aja.



Infine, va incontro a un provvedimento sanzionatorio anche l'ex difensore della Juventus Stephan Lichtsteiner che, dopo la rete-partita di Shaqiri, aveva sfidato i tifosi serbi a sua volta. Ecco quanto comunica la Fifa in una nota: "La Commissione Disciplinare della FIFA ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del giocatore svizzero Stephan Lichtsteiner dopo una sua esultanza durante la sfida contro la Serbia".