Si apre alle 15 la 34esima giornata di Serie A. In attesa di Roma, alle 18 impegnata con il Cagliari, e di Inter-Juve, in programma per le 20.30, dà il via alle danze la sfida salvezza tra Bologna ed Empoli. La squadra di Mihajlovic non perde da tre partite, reduce da due vittorie e un pareggio; quella di Andreazzoli, invece, non vince da tre partite, ed è reduce da un pareggio e due sconfitte. Vero e proprio scontro salvezza: 34 punti i felsinei, 29 i toscani. Per Caputo e compagni sa tanto di ultima spiaggia.



I NUMERI - Il Bologna ha messo insieme 22 punti su 34 al Dall'Ara, incluse 4 vittorie consecutive; l'Empoli, invece, è ancora alla ricerca della prima vittoria lontana dalla Toscana. Nei rossoblù l'uomo più in forma è Pulgar, autore di 6 gol in stagione; tra gli azzurri, invece, attenzione sempre a Ciccio Caputo, che ha segnato 4 gol dei suoi 15 in trasferta.



FORMAZIONI UFFICIALI

Bologna: Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Dzemaili, Pulgar, Soriano; Orsolini, Palacio, Sansone.



Empoli: Dragowski; Veseli, Nikolaou, Rasmussen; Di Lorenzo, Traore, Bennacer, Krunic, Pajac; Caputo, Farias..