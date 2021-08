Il Seregno ha ufficializzato Andrea Cocco! L'attaccante ex Cagliari, Vicenza, Pescara, Albinoleffe e Olbia, ha firmato un contratto biennale con il club lombardo, nepromosso in C. Queste le parole del direttore generale Ninni Corda: "​Dire che siamo felici è riduttivo. Accogliamo oggi un giocatore di provata esperienza e provata capacità, senza dubbio un lusso per la nostra categoria, che ovunque è andato ha saputo farsi amare dalle tifoserie. L’ingaggio di Cocco dimostra, una volta di più, quanto il progetto sportivo che stiamo portando avanti stia restituendo credibilità ed appetibilità alla piazza di Seregno e ringrazio perciò il nostro presidente Davide Erba, senza il quale tutto questo non sarebbe possibile".