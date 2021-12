Prosegue la 19esima giornata di Serie A, l'ultima del girone di andata e Calciomercato.com vi offre come sempre LIVE la moviola delle due partite delle 16.30, Sassuolo-Bologna e Venezia-Lazio.



SASSUOLO – BOLOGNA h. 16.30

LA DESIGNAZIONE

Fabbri (Maccadino-Sechi; Iv uomo: Gariglio; Var: Irrati; Avar: Cecconi)







VENEZIA – LAZIO h. 16.30

LA DESIGNAZIONE

Maresca (Bresmes-Valerani; Iv uomo: Baroni; Var: Di Paolo; Avar: Costanzo)

92' - Espulso Tessmann. Il centrocampista del Venezia interviene in ritardo su Luis Alberto, con il piede a martello sul laziale. Maresca non ha dubbi ed estrae il cartellino rosso.