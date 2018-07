“L’importante è che la volontà del Milan di avere Gonzalo sia davvero ferrea, perché la Juve sul prezzo non transigerà. Detto questo, è un giocatore che ha davanti a sé ancora qualche anno a grandissimo livello e può dire la sua. Inoltre è utile anche tatticamente, perché è uno che dialoga con i centrocampisti. L’argentino sa bene che con Ronaldo per lui lo spazio in bianconero non c’è più, e allo stesso tempo sa che il Milan sta tornando a essere competitivo. Sarebbe un bel matrimonio, i rossoneri davanti hanno bisogno di sicurezza e di un punto di riferimento”. Così l'ex attaccante di Juventus e Milan Aldo Serena alla Gazzetta dello sport.