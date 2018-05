Intervistato dal Corriere della Sera, l'ex attaccante Aldo Serena, esprime la propria opinione sulla voce di mercato che parla di uno scambio Higuain-Icardi tra Juventus e Inter.



“Fra i due l’età è diversa e anche le prospettive. Icardi ha bisogno di più sostegno della squadra, Higuain è più un uomo di raccordo. Ma se collimano le visioni di gioco dei due allenatori penso che lo scambio si possa fare. Se le cifre sono quelle, credo sia uno scambio equo. Higuain non è un giocatore logoro, non ha avuto infortuni, può assicurare altri tre anni di buon livello. Bisogna poi leggere tra le righe di quel che ha detto Spalletti che ha cercato di migliorare il gioco di Icardi fuori dall’area. Icardi va bene alla Juventus perché i bianconeri hanno ottimi giocatori sulle fasce e a loro serve un realizzatore assoluto. Higuain, invece, è un giocatore sul modello di Dzeko, dialoga molto bene con i centrocampisti, ottimo per il gioco di Spalletti. I tifosi dell’Inter? Magari all’inizio potrebbero non prendere bene lo scambio, però poi se Higuain comincia a segnare, e di gol ne ha sempre fatti tanti, dimenticheranno in fretta Icardi. E poi c’è un altro fattore: con quei soldi l’Inter può tornare a fare mercato. Di sicuro avrebbe le risorse per prendere altri giocatori per rinforzarsi”.