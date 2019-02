In una intervista concessa a Milannews.it, Aldo Serena si sofferma su Piatek: "Lui innanzitutto secondo me deve mantenere quella fame, quell'essere immediato e concreto. E' in fase ascendente, ha una spinta notevole, ha dentro quel fuoco profondo che lo spinge, quando vorrà far vedere che è un campione potrà farlo restando questo tipo di giocatore. Lui parla attraverso i gol, non potrà mai diventare Van Basten o Shevchenko ma potrebbe anche fare di più a livello di numeri. E' una macchina di gol. Piatek ha questo desiderio enorme di emergere e lo deve mantenere, è in linea col pragmatismo del suo allenatore. Inzaghi? Era un rapace opportunista, Piatek è altrettanto bravo in area ma ha un tiro che Inzaghi non aveva. Colpisce la palla al centro con forza, Inzaghi aveva un tiro un po' strozzato".