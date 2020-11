Diè stato attaccante tra gli anni Ottanta e i primi del Novanta e, nell'intervista concessa a La Repubblica, parla dello straordinario inizio di stagione di, trascinatori delle rispettive squadre a dispetto delle carte di identità.. La nuova medicina, una chirurgia meno invasiva, lo studio dell’alimentazione, la preparazione personalizzata e un approccio più scientifico allo sport hanno allungato molto le carriere. Parliamo comunque di due marziani", dice Serena. Che evidenzia tuttavia come sia cambiato il comportamento dei difensori negli anni: ": se saltavi il difensore, avevi una prateria davanti. Però saltarlo era molto più difficile., gli avrebbe sporcato l’azione, lo avrebbe pressato prima dell’arrivo della palla. A volte sembra che i difensori siano un po’ bloccati, forse dagli occhi del Var, e assai meno concentrati: questo dipende, secondo me, dall’assenza di pubblico".Da attaccante, Serenatra i calciatori: "Mi preoccupano, certo, perché credo nelle statistiche., per verificare che il mio cervello sia ancora in ordine. Ricordo che una sera andai a cena condella Fiorentina e lui mi disse:. Diciamo che tranquillissimo non sono".