La fine di un incubo per Matteo Sereni. L'ex portiere di Samp, Brescia, Lazio, Torino e Ipswich Town è stato prosciolto, dal Gip di Torino, dall'accusa di molestie sessuali su minori. Procedimento iniziato 9 anni fa, dopo la separazione dalla moglie, separazione non semplice, che lo aveva portato a una condanna per molestie sessuali sulla figlia minorenne.



Il 30 giugno 2015 la condanna del tribunale di Tempio di Pausania: 3 anni e sei mesi di reclusione per i fatti che sarebbero stati commessi nel 2009 in Costa Smeralda; oggi Francesca Firrao, giudice del tribunale piemontese, ha accolto la tesi degli avvocati difensori dell'ex portiere, secondo i quali i minori "sono stati per lungo tempo e reiteratamente interrogati con modalità inappropriate e potenzialmente suggestive di falsi ricordi dalla moglie separata Silvia Cantoro, dalla suocera Franceschina Mulargia e dai consulenti tecnici in ambito civile e penale". Ma l'incubo, ora, è finito.