Presente sul canale twitche della sua agenzia di procura, Serginho, l'ex terzino brasiliano del Milan ha parlato dell'attuale padrone della corsia sinistra rossonera, Theo Hernandez e delle prossime mosse della nuova proprietà.



THEO MIGLIORE AL MONDO - "Abbiamo caratteristiche diverse, però dico di sì, il francese ricorda me. Può diventare il miglior terzino sinistro del mondo, ha grandi colpi. Non ha le mie qualità, né io avevo le sue, ma devo dire che è uno di quelli che si avvicina di più a me. È aggressivo, gli piace spingere, tirare in porta. Crea occasioni ed… errori, come facevo io in difesa. Non ha ancora trovato un equilibrio, e questo è importante. Alla fine il terzino deve prima difendere e poi attaccare, ma è davvero forte".



SCUDETTO - "È stato uno degli scudetti più importanti della storia rossonera. Se avessi vent'anni in meno giocherei sempre in rossonero, non mi vedo con un’altra maglia. È la mia vita"



REDBIRD - "Con la nuova proprietà vanno capite molte cose, ma credo che il Milan diventerà protagonista anche in Champions. Certo, c'è bisogno di acquisti importanti"