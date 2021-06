Accostato a Fiorentina e Roma, il centrocampista del Porto Sergio Oliveira in conferenza stampa ha dichiarato:"Non ho bisogno di affermarmi, mi sono affermato già per molto tempo. Ho una certa esperienza, visto che gioco grandi competizioni con un top club come il Porto. Non devo dimostrare niente a nessuno. Il mio unico pensiero è dare sempre qualcosa in più per la Nazionale. Conceiçao? Parliamo di Portogallo, non del mio club. Ho la possibilità di allenarmi coi migliori al mondo, penso alla nazionale".