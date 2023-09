Vittoria e primo posto provvisorio in Liga per il Barcellona, che vince con il minimo scarto contro il Siviglia. Autore del gol è... Sergio Ramos, con un tocco involontario nella propria porta a seguito di un colpo di testa di Lamine Yamal. In questa giornata è previsto lo scontro diretto per il primo posto tra Girona e Real Madrid al Montilivi, domani alle 18:30. Curiosità: 7 anni fa, in una gara tra Barcellona e Real Madrid, Ramos era stato accompagnato in campo proprio da un giovanissimo Yamal, che questa sera lo ha ingannato in partita.