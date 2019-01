La Juventus non molla il sogno Isco e da Madrid arrivano novità interessanti: un'altra esclusione dall'undici titolare in Copa del Rey contro il Leganes, la situazione tra il centrocampista spagnolo e il tecnico Solari è difficile da ricomporre. A confermarlo è il capitano del Real Sergio Ramos che, a margine di una premiazione, spiega: "Si può ricomporre la situazione? E' complicato, a Madrid tutti vogliono giocare e è complicato prendere decisioni per il tecnico. Però questo è il Real e questi sono i tempi: chi gioca e chi no, se manca un nove, chi sta in porta... Qui non ci si annoia mai".