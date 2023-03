Sergio Ramos è destinato a restare al Psg almeno per un'altra stagione. A confermarlo sono i colleghi di As. Lo spagnolo, che in stagione ha giocato 24 partite in Ligue1, è molto stimato dai dirigenti dei Campioni di Francia: da qui l'intenzione di proporgli un nuovo contratto. Quello attuale è in scadenza il prossimo giugno.