Seguiré animando a mi país desde casa con la emoción del privilegiado que ha podido representarlo orgulloso 180 veces. ¡Gracias de corazón a todos los que siempre creísteis en mí! pic.twitter.com/KzVldPhiqo — Sergio Ramos (@SergioRamos) February 23, 2023

Una decisione sofferta ma che ora è ufficiale. A. Non una sua decisione, come rivelato da una nota apparsa sul suo profilo ufficiale su Twitter: "Oggi ho ricevuto una telefonata dall'attuale ct de la Fuente e mi ha detto che non conta e non conterà su di me, a prescindere dal livello che posso mostrare col club". L'ultima presenza di Sergio Ramos con la maglia delle furie rosse è di quasi due anni fa – datata 31 marzo 2021, 4’ disputati contro il Kosovo -. Dal 2005 al 2021, il difensore centrale del PSG ha collezionato ben 180 partite con la maglia della Spagna.