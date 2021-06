Dopo il mancato rinnovo e la conferenza stampa di addio, Sergio Ramos entra ufficialmente nel mercato degli svincolati. Secondo AS, sarebbero 3 i club che potrebbero ingaggiare il difensore, vale a dire i due di Manchester e il Paris Saint German. Lo United è alla ricerca di un centrale da affiancare a Maguire, mentre il City vorrebbe arricchire la sua difesa con un profilo di grande esperienza per puntare alla Champions League. Stesso obbiettivo ha il PSG, con il ds Leonardo che ha il compito di costruire una squadra per vincere la Champions League prima dei mondiali in Qatar.