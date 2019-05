Una bomba improvvisa è esplosa a Madrid, sponda Real. Secondo quanto raccolto dalla popolare trasmissione "El Chiringuito de Jugones" e confermato successivamente dal quotidiano Marca, il capitano dei blancos Sergio Ramos sta valutando di lasciare il club dopo 14 anni. 33 anni compiuti lo scorso marzo, sotto contratto fino a giugno 2021, il centrale andaluso è rimasto particolarmente toccato dall'andamento estremamente negativo dell'ultima stagione e in particolare non avrebbe mai superato la fortissima discussione avuta col presidente Florentino Perez dopo l'eliminazione in Champions League per mano dell'Ajax.



Secondo Marca, il giocatore, che in questi giorni si trova in vacanza all'estero e presto si metterà a disposizione della sua nazionale, ha ricevuto alcuni sondaggi da parte di Manchester United e Paris Saint Germain.