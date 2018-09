Sergio Ramos, difensore e capitano del Real Madrid e della Nazionale spagnola, ha parlato dopo la partita tra gli iberici e l'Inghilterra di ieri sera, tornando sul premio di giocatore dell'anno Uefa assegnato a Luka Modric e non a Cristiano Ronaldo, in estate passato alla Juventus. Queste le sue parole: "Lui è un grande amico, ma a parte questo, pochi giocatori sono forti come Luka Modric. Il premio l’ha strameritato e sono orgoglioso di averlo nella mia squadra. Non risponderò a Mendes, tutti hanno la loro opinione. Ci sono giocatori che hanno più marketing ma alla fine non ci sono dei criteri per l’assegnazione del premio. Ecco perché, a mio parere, Modric lo ha assolutamente meritato".