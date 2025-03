AFP via Getty Images

Sergio Ramos: primo gol in Messico VIDEO

Cristian Giudici

un' ora fa



Primo gol in Messico per Sergio Ramos. Il difensore spagnolo (39 anni il prossimo 30 marzo) ha segnato il gol del momentaneo 2-1 nella partita vinta 4-2 in casa dai Rayados di Monterrey contro il Santos Laguna ultimo in classifica nella decima giornata del torneo clausura. L'ex Real Madrid e Paris Saint-Germain è andato in rete con la sua specialità: il colpo di testa, su cross dalla destra del connazionale Sergio Canales. La sua squadra sale così a quota 15 punti in nona posizione.



Sergio Ramos ha firmato un contratto fino al 31 dicembre 2025: era libero sul mercato degli svincolati dopo aver lasciato a parametro zero il Siviglia al termine della passata stagione.

La squadra di Monterrey giocherà contro l'Inter nella prima giornata del Mondiale per club martedì 17 giugno 2025 al

Rose Bowl Stadium di Los Angeles negli Stati Uniti. Nello stesso girone (E) ci sono anche gli argentini del River Plate e i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds.