16 anni non si dimenticano in una stagione, figuriamoci in 90 minuti., nella testa tornano a farsi spazio diapositive indelebili legate da un unico filo conduttore: si vinceva sempre. Trofei, sorrisi, abbracci. 22 coppe alzate al cielo, una in particolare con il ruolo da protagonista indiscusso: la Champions 2014 vinta a Lisbona nel derbi - alla spagnola - con l'Atletico.- 1-0 colchonero fino al 92', poi capocciata di Ramos e tutto riaperto. Supplementari: Bale, Marcelo, Ronaldo. 4-1 blanco. Game over. Come un film da Oscar dove la statuetta è rappresentata dalla Decima Champions del Real. E passerà alla storia.. Verità. Un gol, quel gol. Il più importante dei 101 segnati con la maglia delle Merengues. Già, perché il vizietto lo spagnolo ce l'ha sempre avuto, e se stasera dovesse segnare Ancelotti è pronto a perdonarlo: "Potrà esultare e fare quello che vuole. Sarò comunque felice di vederlo".- Un nuovo incontro tra vecchi amici, che nell'estate 2021 si sono dovuti salutare per cause di forza maggiore. Ramos aveva il contratto in scadenza con il Real Madrid, ma lui non se ne sarebbe andato per nulla al mondo. La società però era pronta a voltare pagina e dire addio al suo capitano;. Ramos lasciò Madrid in lacrime, il Real prese Alaba che oggi dovrebbe partire titolare lì dove una volta c'era Sergio Ramos. Avversario per una sera, merengue per sempre.