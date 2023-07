Con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, il portiere del Psg Sergio Rico ha voluto rassicurare tutti sulle proprie condizioni di salute; lo spagnolo è rimasto coinvolto in un incidente con un cavallo mentre era in patria ed ha trascorso dei giorni in coma.



"Volevo ringraziare ciascuna delle persone che mi hanno mostrato e inviato il loro affetto durante questi giorni difficili. Continuo a lavorare sulla mia guarigione e ogni giorno miglioro. Mi sento molto fortunato, ancora una volta, grazie a tutti e spero di vedervi presto".