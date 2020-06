Investito dalle furibonde polemiche sui social network dopo la sua esecuzione non propriamente riuscita dell'Inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus, il cantante statunitense Sergio Sylvestre (foto Ansa) ha utilizzato la sua pagina Instagram per inviare un messaggio video ai suoi fan e non solo.









"Non sono mai stato così emozionato in vita mia, è stata una cosa incredibile. Vedere uno stadio così vuoto e sentire l'eco che si è creato mi ha bloccato, mi ha fatto venire una grande tristezza. Sono una persona molto sensibile e queste cose mi coinvolgono molto quando vado sul palco. Ma non mi sono dimenticato le parole..."., ha dichiarato Sylvestre, provando a rintuzzare gli attacchi dei tanti haters che spopolano sui social e non solo.