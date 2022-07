La settimana di mercato è partita subito forte con tante ufficialità. Dopo la domenica priva di trasferimenti, questo Lunedì ha visto diversi cambi di maglia.. Entrambi sono stati ceduti con la formula del prestito perché i nerazzurri credono nelle qualità dei due giovani talenti.dopo essere riuscita negli ultimi giorni a superare la concorrenza del Torino per il centrocampista. Sempre rimanendo a centrocampo,l'ivoriano non aveva rinnovato il contratto in scadenza con il Milan. Stesso discorso perIn ottica salvezza, da segnalare ancheche dopo il prestito dell'anno scorso ora diventerà a tutti gli effetti un nuovo giocatore grigiorosso.Giornata anche di rinnovi, uno fra tutti quello diche ha prolungato fino al 2023 con laSempre di un anno anche il prolungamento di. Biennale invece perEsposito (a) dall'Inter all'Satriano (a) dall'Inter all'Mandragora (c) dalla Juventus allaZanimacchia (c) dalla Juventus allaKessié (c) dal Milan alLuiz Felipe (d) dalla Lazio alMoro (a) dal Sassuolo alBayeye (c) dal Catanzaro al