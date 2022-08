Giornata di partite con l'inizio della terza giornata di Serie A ma non sono mancati i trasferimenti. La Juventus ha ufficializzato due nuovi giocatori, entrambi in attacco. Per la prima squadra, Arkadiusz Milik, arrivato dal Marsiglia in prestito con diritto di riscatto mentre per l'under 23 il talento classe 2004 Tommaso Mancini. L'ex Vicenza era stato cercato anche dal Milan. La Fiorentina dopo il passaggio in turno in Conference League si regala anche Antonin Barak dal Verona. Dalla Serie B invece arriva in prestito un rinforzo per il Verona, si tratta di Kallon, precedentemente al Genoa. In ottica futura, l'Udinese ingaggia dallo Young Apostles Football Club l'attaccante classe 2004 Raymond Asante.



TUTTE LE UFFICIALITÀ



Milik (a), dal Marsiglia alla Juventus

Mancini (a), dal Vicenza alla Juventus

Barak (c) dal Verona alla Fiorentina

Asante (a) dallo Young Apostles all'Udinese

Kallon (a), dal Genoa al Verona