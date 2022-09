Non solo Monza-Juventus, alle 15 in programma altri due match in questa super domenica di Serie A, ovvero Cremonese-Lazio e Fiorentina-Verona. La Lazio, reduce dalla pesante sconfitta in Europa League contro il Mitjlland, proverà a reagire in campionato. Sarri dovrà fare a meno di Lazzari, fuori per infortunio mentre ha recuperato Zaccagni. Tra Vecino e Luis Alberto ballottaggio vinto dall'uruguaiano. La Cremonese guidata da Massimiliano Alvini si affiderà ancora alla coppia Okereke-Dessers per cercare la prima vittoria stagionale.





Anche la Fiorentina arriva dopo la disfatta europea, in questo caso contro l Istanbul basaksehir. Momento complicato per la squadra di Italiano, che anche in Serie A è a corto di risultati; l'ultima vittoria risale alla prima giornata. Scelte obbligate in casa viola viste le tante assenze, soprattutto in difesa dove con Milenkovic fuori per infortunio e Igor squalificato, scenderanno in campo Ranieri e Martinez Quarta. Sorpresa in attacco dove partono dalla panchina sia Jovic che Carbal. Dall'altra parte, il Verona si trova al diciassettesimo posto con cinque punti conquistati. Lasagna ed Henry formeranno il tandem d'attacco con Terracciano che sostituirà Faraoni, indisponibile.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Chiriches, Lochoshvili; Sernicola, Meité, Escalante, Valeri; Zanimacchia; Okereke Dessers.



LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni



FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Martinez-Quarta, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Amrabat, Barak; Ikonè, Kouame, Sottil.



HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Gunter, Hien, Coppola; Depaoli, Tameze, Hrustic, Ilic, Lazovic; Henry, Lasagna.