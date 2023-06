Diciotto anni dopo, torna lo spareggio salvezza in Serie A. Saranno Spezia ed Hellas Verona a contendersi in gara unica la permanenza nella massima categoria dopo essere arrivate appaiate in classifica. L'ultima volta risale al 2004/05 quando il Bologna sfidò il Parma in un doppio confronto: 1-0 per i rossoblu all'andata al Tardini, al ritorno al Dall'Ara i Ducali però ribaltarono con uno 2-0 che significò salvezza e retrocessione in B per gli avversari.