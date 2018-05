Napoli e Roma all'inseguimento della Juventus nella Serie A 2018/2019. È la previsione dei bookmaker sulla caccia al titolo nella prossima stagione, per la quale i bianconeri partono ancora una volta favoriti. L'ottavo titolo consecutivo è offerto a 1,75 sul tabellone Snai, in leggera salita rispetto all'1,65 di una settimana fa. Merito anche della Roma che, dopo aver conquistato il terzo posto, prenota un posto in prima fila per il nuovo campionato, passando da 7,50 a 6,00. Stessa quota per il Napoli, che pure va al rialzo (partiva da 5,00), mentre l'Inter è a 8,00 dopo aver il quarto posto conquistato in extremis. Per il Milan si arriva a 12,00, mentre la Lazio è a 50 volte la posta.