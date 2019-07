Giornata di assemblea in Lega Serie A, nella quale è stato dato il benvenuto alle tre neo-promosse e alla nuova proprietà della Fiorentina, rappresentata da Joe Barone. Diversi i temi all'ordine del giorno, non la prossima Supercoppa tra Juventus e Lazio, si parte dal calendario del campionato 2018/19: sarà sorteggiato e presentato il 29 o il 30 luglio presso gli studi televisivi di Sky. Il secondo punto riguarda l'apertura del primo ufficio all'estero della Lega, con il presidente Luigi De Siervo che la settimana prossima volerà a New York per incontrare il personale e valutare sedi. Ufficializzato l'avvio de LaLiga-Serie A Cup, trofeo organizzato in collaborazione da Serie A e Liga che metterà di fronte una formazione per campionato in doppia gara: quest'anno, nel torneo organizzato da Relevent Sport, saranno Barcellona e Napoli ad affrontarsi il 7 agosto a Miami e il 10 agosto al Michigan Stadium di Ann Arbor. Ultimo tema la proposta di Mediapro per i diritti tv: le trattative proseguiranno in settimana, convocata per lunedì 8 luglio una nuova assemblea alle 14 nel cui ordine del giorno ci sarà la delibera sull'offerta.