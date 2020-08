, ma la data precisa di chiusura va ancora discussa, visto che c'è chi spinge per il 23 maggio (i club), chi, invece, per il 16 (Gravina). Prende forma il calendario della prossima stagione calcistica. Nel frattempo, il Corriere dello Sport ha riportato le date della Serie A che verrà, anche se si dovrà attendere la decisione della Figc in merito alla chiusura.- 1 settembre: apertura calciomercato;- 17 settembre: secondo turno preliminare Europa League;- 19/20 settembre: 1ª giornata Serie A;- 24 settembre: terzo turno preliminare Europa League;- 26/27 settembre: 2ª giornata Serie A.- 1 ottobre: playoff Europa League;- 3/4 ottobre: 3ª giornata Serie A;- 5 ottobre: chiusura calciomercato;- 5-13 ottobre: pausa nazionali;- 17/18 ottobre: 4ª giornata Serie A;- 20/21 ottobre: 1° turno gironi Champions;- 22 ottobre: 1° turno gironi Europa League;- 24/25 ottobre: 5ª giornata Serie A;- 27/28 ottobre: 2° turno gironi Champions;- 29 ottobre: 2° turno gironi Europa League.- 31 ottobre/1 novembre: 6ª giornata Serie A;- 3/4 novembre: 3° turno gironi Champions;- 5 novembre: 3° turno gironi Europa League;- 7/8 novembre: 7ª giornata Serie A;- 9-17 novembre: pausa nazionali;- 21/22 novembre: 8ª giornata Serie A;- 24/25 novembre: 4° turno gironi Champions;- 26 novembre: 4° turno gironi Europa League;- 28/29 novembre: 9ª giornata Serie A.- 1/2 dicembre: 5° turno gironi Champions;- 3 dicembre: 5° turno gironi Europa League;- 5/6 dicembre: 10ª giornata Serie A;- 8/9 dicembre: 6° turno gironi Champions;- 10 dicembre: 6° turno gironi Europa League;- 12/13 dicembre: 11ª giornata Serie A;- 16 dicembre: 12ª giornata Serie A (infrasettimanale);- 19/20 dicembre: 13ª giornata Serie A;- 23 dicembre: 14ª giornata Serie A (infrasettimanale).- 3 gennaio: 15ª giornata Serie A;- 6 gennaio: 16ª giornata Serie A;- 9/10 gennaio: 17ª giornata Serie A;- 12/14 gennaio: ottavi Coppa Italia;- 16/17 gennaio: 18ª giornata Serie A;- 19/21 gennaio: ottavi Coppa Italia;- 23/24 gennaio: 19ª giornata Serie A;- 26/28 gennaio: quarti Coppa Italia;- 30/31 gennaio: 20ª giornata Serie A.- 3 febbraio: 21ª giornata Serie A;- 6/7 febbraio: 22ª giornata Serie A;- 9/11 febbraio: andata semifinali Coppa Italia;- 13/14 febbraio: 23ª giornata Serie A;- 16/17 febbraio: andata ottavi Champions;- 18 febbraio: andata sedicesimi Europa League;- 20/21 febbraio: 24ª giornata Serie A;- 23/24 febbraio: andata ottavi Champions;- 25 febbraio: ritorno sedicesimi Europa League;- 27/28 febbraio: 25ª giornata Serie A.- 2/4 marzo: ritorno semifinali Coppa Italia;- 6/7 marzo: 26ª giornata Serie A;- 9/10 marzo: ritorno ottavi Champions;- 11 marzo: andata ottavi Europa League;- 13/14 marzo: 27ª giornata Serie A;- 16/17 marzo: ritorno ottavi Champions;- 18 marzo: ritorno ottavi Europa League;- 20/21 marzo: 28ª giornata Serie A;- 22/30 marzo: pausa nazionali.- 3/4 aprile: 29ª giornata Serie A;- 6/7 aprile: andata quarti Champions;- 8 aprile: andata quarti Europa League;- 10/11 aprile: 30ª giornata Serie A;- 13/14 aprile: ritorno quarti Champions;- 15 aprile: ritorno quarti Europa League;- 17/18 aprile: 31ª giornata Serie A;- 21 aprile: 32ª giornata Serie A (infrasettimanale);- 24/25 aprile: 33ª giornata Serie A;- 27/28 aprile: andata semifinali Champions;- 29 aprile: andata semifinali Europa League.- 1/2 maggio: 34ª giornata Serie A;- 4/5 maggio: ritorno semifinali Champions;- 6 maggio: ritorno semifinali Europa League;- 8/9 maggio: 35ª giornata Serie A;- 12 maggio: 36ª giornata Serie A (infrasettimanale);- 15/16 maggio: 37ª giornata Serie A;- 19 maggio: finale Coppa Italia;- 22/23 maggio: 38ª giornata Serie A;- 26 maggio: finale Europa League;- 29 maggio: finale Champions League.