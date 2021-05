L'è campione d'Italia, la lottaè serrata, così come quella per la salvezza. Il campionato dideve ancora finire, ma sono già note le date della prossima stagione:Decisione presa nel Consiglio di Lega svoltosi nel pomeriggio, in cui si è deciso anche di rivoluzionare la Coppa Italia e di modificare le partecipanti nel Campionato Primavera 1, da 16 a 18.La sosta natalizia sarà dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022. Prima di ufficializzare il tutto, sarà necessario un passaggio dal Consiglio federale.