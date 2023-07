Le prime amichevoli si stanno disputando, i nuovi arrivati si stanno ambientando e gli appassionati di calcio non possono che sorridere: il calcio sta per tornare. A un mese esatto dall'avvio della Serie A, diamo un occhio alle divise scelte dai nostri club per la stagione 2023/24. C'è chi ancora non le ha presentate, come l'Empoli, e chi ha svelato solo le seconde maglie, come Sassuolo e Torino, ci sono alcune che hanno strappato applausi e complimenti, altre che sono passate più inosservate. Nella GALLERY sottostante vediamo le prime maglie delle squadre di Serie A 2023/24.