SERIE A 2024/25: IL CALENDARIO COMPLETO

Di seguito anticipi e posticipi giornata per giornata

Laprende il via. Giovedì 4 luglio 2024 il super computer della Lega Serie A ha sorteggiato il calendario completo delle 38 giornate del massimo campionato, che prende il via il 17 agosto.Ad aprire le danze l'Inter: i nerazzurri campioni in carica giocano contro il Genoa l'anticipo che apre la 1a giornata della nuova Serie A. Allo stesso orario anche la Fiorentina, in casa del Parma neopromosso.