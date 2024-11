Serie A 2025-26 al via il 23 agosto: la proposta e il ruolo di Inter e Juventus

AFP via Getty Images

Come riporta Calcio e finanza, si è tenuta nella giornata di ieri una, con la richiesta di partecipazione delle direzioni sportive, per discutere ampiamente del tema calendario in vista della prossima stagione.Un’annata – quella 2025/26 – che sarà contrassegnata, in avvio, dall’onda lunga del, che si disputerà dal 15 giugno al 13 luglio 2025, e che vedrà laAl centro della discussione, riporta sempre Calcio e finanza, c’erano infatti diversi argomenti, a cominciare dal calendario delle competizioni nazionali per la stagione 2025/26. Per quanto riguarda la. Ipotesi che ha trovato d’accordo anche Inter e Juventus, proprio le due squadre impegnate nel torneo FIFA degli USA.

Sempre in ambito calendario, si è parlato delle competizioni UEFA per club e di quelle internazionali, senza dimenticare. Un modo per portarsi avanti e organizzare gli impegni in un anno che porterà a un altro Mondiale negli USA (insieme a Canada e Messico), quello per Nazionali, il primo della storia a 48 squadre, che si disputerà dall'11 giugno al 19 luglio 2026.