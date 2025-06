Serie A 2025-26, il programma delle prime tre giornate: giorni e orari, ecco quando si gioca Juventus-Inter

Laha reso note date e orari delle prime tre giornate della. Si parte sabato alle 18.30 cone con iimpegnati in casa del Sassuolo. Chiuderà il primo turnonel Monday Night. La seconda giornata si giocherà fra venerdì 29 agosto e domenica 31, prima della sosta per le nazionali. Lasarà invece quella del derby d'Italia fra, in programma sabato 13 settembre alle 18.

23/08/2025 Sabato 18.30DAZN23/08/2025 Sabato 18.30DAZN23/08/2025 Sabato 20.45DAZN23/08/2025 Sabato 20.45DAZN/SKY24/08/2025 Domenica 18.30DAZN24/08/2025 Domenica 18.30DAZN/SKY24/08/2025 Domenica 20.45DAZN24/08/2025 Domenica 20.45DAZN25/08/2025 Lunedì 18.30DAZN25/08/2025 Lunedì 20.45DAZN/SKY29/08/2025 Venerdì 18.30DAZN29/08/2025 Venerdì 20.45DAZN/SKY

30/08/2025 Sabato 18.30DAZN30/08/2025 Sabato 18.30DAZN30/08/2025 Sabato 20.45DAZN30/08/2025 Sabato 20.45DAZN/SKY31/08/2025 Domenica 18.30DAZN31/08/2025 Domenica 18.30DAZN/SKY31/08/2025 Domenica 20.45DAZN31/08/2025 Domenica 20.45DAZN13/09/2025 Sabato 15.00DAZN13/09/2025 Sabato 18.00DAZN13/09/2025 Sabato 20.45DAZN/SKY14/09/2025 Domenica 12.30DAZN14/09/2025 Domenica 15.00DAZN

14/09/2025 Domenica 15.00DAZN14/09/2025 Domenica 18.00DAZN/SKY14/09/2025 Domenica 20.45DAZN15/09/2025 Lunedì 18.30DAZN15/09/2025 Lunedì 20.45DAZN/SKYScelta (“pick”) effettuata dal licenziatario dei diritti audiovisivi come da CU LNPA n. 258 del16 giugno 2025.nel caso in cui la 1a gara di UEFA Champions League che vedrà impegnata la SocietàAtalanta BC fosse calendarizzata nella giornata di martedì 16 settembre 2025, la gara diCampionato di Serie A Enilive Atalanta-Lecce sarà programmata sabato 13 settembre 2025

con inizio alle ore 15.00.