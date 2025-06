Serie A 2025/26, il calendario della Roma

Getty Images

1a giornata: Roma - Bologna

- Bologna 2a giornata: Pisa - Roma

3a giornata: Roma - Torino

- Torino 4a giornata: Lazio - Roma

5a giornata: Roma - Hellas Verona

- Hellas Verona 6a giornata: Fiorentina - Roma

7a giornata: Roma - Inter

- Inter 8a giornata: Sassuolo - Roma

9a giornata: Roma - Parma

- Parma 10a giornata: Milan - Roma

11a giornata: Roma - Udinese

- Udinese 12a giornata: Cremonese - Roma

13a giornata: Roma - Napoli

- Napoli 14a giornata: Cagliari - Roma

15a giornata: Roma - Como

- Como 16a giornata: Juventus - Roma

17a giornata: Roma - Genoa

- Genoa 18a giornata: Atalanta - Roma

19a giornata: Lecce - Roma

20a giornata: Roma - Sassuolo

- Sassuolo 21a giornata: Torino - Roma

22a giornata: Roma - Milan

- Milan 23a giornata: Udinese - Roma

24a giornata: Roma - Cagliari

- Cagliari 25a giornata: Napoli - Roma

26a giornata: Roma - Cremonese

- Cremonese 27a giornata: Roma - Juventus

- Juventus 28a giornata: Genoa - Roma

29a giornata: Como - Roma

30a giornata: Roma - Lecce

- Lecce 31a giornata: Inter - Roma

32a giornata: Roma - Pisa

- Pisa 33a giornata: Roma - Atalanta

- Atalanta 34a giornata: Bologna - Roma

35a giornata: Roma - Fiorentina

- Fiorentina 36a giornata: Parma - Roma

37a giornata: Roma - Lazio

- Lazio 38a giornata: Hellas Verona - Roma

Nel pomeriggio di venerdì 6 giugno è stato ufficializzatoche prenderà il via nel weekend del 24-25 agosto 2025 per concludersi in quello del 23-24 maggio 2026.inizierà il proprio campionato all'Olimpico contro il Bologna; il primo big match della stagione sarà il derby di andata contro la Lazio alla quarta giornata. Il nuovo allenatore giallorosso affronterà il suo passato, al Gewiss Stadium contro l'Atalanta, alla 18esima giornata - la prima del 2026.