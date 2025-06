Serie A 2025/26, il calendario dell'Inter

1a giornata: Inter - Torino

- Torino 2a giornata: Inter - Udinese

- Udinese 3a giornata: Juventus - Inter

4a giornata: Inter - Sassuolo

- Sassuolo 5a giornata: Cagliari - Inter

6a giornata: Inter - Cremonese

- Cremonese 7a giornata: Roma - Inter

8a giornata: Napoli - Inter

9a giornata: Inter - Fiorentina

- Fiorentina 10a giornata: Hellas Verona - Inter

11a giornata: Inter - Lazio

- Lazio 12a giornata: Inter - Milan

- Milan 13a giornata: Pisa - Inter

14a giornata: Inter - Como

- Como 15a giornata: Inter - Lecce

- Lecce 16a giornata:

Nel pomeriggio di venerdì 6 giugno è stato ufficializzatoche prenderà il via nel weekend del 24-25 agosto 2025 per concludersi in quello del 23-24 maggio 2026. In particolare; il primo big match della stagione per i nerazzurri è in programma alla terza giornata - all'Allianz Stadium contro la Juventus. Il derby di andata contro il Milan si giocherà alla 12a giornata (weekend del 22 e 23 novembre).