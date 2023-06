Ultimo giro per la Serie A: da venerdì 2 giugno a domenica 4 è in programma la 38esima giornata del campionato italiano e resta da stabilire chi andrà in Conference ed Europa League e chi retrocederà in Serie B oltre alla Cremonese e alla Sampdoria. Nel primo caso è lotta a tre con Atalanta (61 punti), Roma (60) e Juventus (59) protagoniste: due giocheranno l’Europa League, una la Conference. La Juventus deve battere l’Udinese e sperare che arrivino buone notizie dagli altri campi e alla Dacia Arena la formazione di Allegri è favorita sulla lavagna scommesse, ma a quota 1,98. L’Atalanta ha il compito sulla carta più agevole visto che sfida in casa un Monza meno motivato e i bergamaschi sono favoriti a quota 1,61. A 4,20 il pareggio e a 4,95 il segno 2. Anche la Roma deve difendere l’attuale posizione in classifica ma lo deve fare contro uno Spezia in lotta per la salvezza e dopo le energie fisiche e mentali spese nella finale persa contro il Siviglia. La squadra di Mourinho resta favorita in casa, ma il segno 1 è molto alto a 1,98, contro il pareggio a 3,60 e la vittoria dei liguri a 3,60. Situazione diversa in Milan-Verona, con i veneti che si giocano la conferma in Serie A e al momento sono a pari punti con lo Spezia. I rossoneri sono già certi del posto nella prossima Champions League, ma non regaleranno nulla al Verona: segno 1 a quota 1,78, pareggio a 3,60 e segno 2 a 4,15. In caso di sconfitta sia dello Spezia che del Verona, come da pronostico della vigilia, si andrebbe allo spareggio