Dopo la sosta per le nazionali riprende la Serie A con la quarta giornata che sarà davvero ricca di big match: si parte forte sabato 16 settembre con Juventus-Lazio (ore 15:00) e Inter-Milan (ore 18:00). A Torino i giorni che hanno anticipato la partita sono stati segnati dal caso Pogba e i bianconeri hanno bisogno di vincere per provare a sfruttare lo scontro diretto tra le milanesi e portarsi in vetta alla classifica, mentre la Lazio di Sarri dopo il successo a Napoli cerca un altro colpo in trasferta dopo un inizio di stagione sottotono: le quote sulla lavagna scommesse danno i bianconeri favoriti a 1.91, contro il pareggio a 3.50 e il segno 2 a 4.35. A poche ore di distanza le attenzioni saranno concentrate sul Derby della Madonnina, gara che mette a confronto le due squadre ancora a punteggio pieno. Qualche problema in formazione per Pioli con Giroud che ha smaltito il problema alla caviglia ma non sarà al meglio, ma non ci saranno Kalulu, Tomori e Bennacer. Nei pronostici l'Inter è favorita a 2.15, mentre il segno X e il 2 valgono rispettivamente 3.55 e 3.40. La giornata di sabato si chiuderà con Genoa-Napoli e i campioni d'Italia devono riscattare la sconfitta con la Lazio e approfittare degli scontri diretti: il segno 2 a Marassi vale 1.67. Come se non bastasse il ricco palinsesto del sabato, domenica alle 18:00 va in scena Fiorentina-Atalanta, altra gara importante in zona Europa con i viola favoriti a 2.43 e i bergamaschi a 2.82. Un po' di tensione in casa Roma che all'Olimpico contro l'Empoli ultimo in classifica è costretta a vincere: i giallorossi hanno ottenuto un solo punto nelle prime tre giornate e per tornare ad essere competitivi non possono fallire il segno 1 a 1.42. Sempre domenica l'Udinese è di poco favorita in casa del Cagliari a 2.52, stessa quota per il Sassuolo vincente contro il Frosinone e il Monza è favorito contro il Lecce a 2.14. Si chiude lunedì con il Torino che cerca tre punti a Salerno per un «2» a 2.22 e con il Bologna che è favorito contro il Verona a quota 2.40.