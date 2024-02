Serie A, 5 club e 5 giocatori che stanno under-performando. Nessuno peggio del Napoli, anche la Juventus in top 5

Chi sta facendo peggio di tutti in zona gol in questa stagione in Serie A? O meglio chi sta under-performando, ovvero raccogliendo meno di quanto in realtà dovrebbe creare? Ci sono 5 squadre che, mettendo in rapporto il valore fra gol segnati e gol attesi, hanno in realtà deluso le aspettative non solo dei propri tifosi, ma anche degli studiosi statistici del mondo del calcio. Sì perché non sempre, e nel calcio questo dato è palese, i dati elaborati dagli algoritmi portano poi al risultato finale.



GOALS VS XGOALS - Per capire la statistica bisgona però spiegare cosa si intende per xGoals. I gol attesi o Expected Goals (xG) misurano statisticamente la qualità di un’occasione calcolando la probabilità che venga trasformata in gol. La base da cui emerge il dato finale parte dall’analisi di centinaia di migliaia di tiri a cui è stato assegnato un valore da 0 (0 possibilità di segnare) a 1 (gol certo) in base a fattori come distanza dalla porta, angolo di tiro, parte del corpo con cui si colpisce il pallone, tipologia di assist e non solo.



NAPOLI PEGGIO DI TUTTI - Se vi avessimo chiesto chi stia rendendo incredibilmente al di sotto delle proprie aspettative guardando soltanto la classifica la risposta sarebbe stata uguale per tutti: il Napoli. E infatti il club partenopeo, secondo FootyStats è il peggiore di tutta la Serie A con un rapporto negativo di addirittura -8.50. A sorpresa in top 5 c'è anche la Juventus che secondo l'opinione generale sta over-performando in quanto a punti raccolti, ma in realtà per valori attesi, ha segnato molto meno di quanto prodotto.



ECCO TUTTI E 5 I CLUB E I GIOCATORI CHIAVE CHE STANNO MANCANDO ALL'APPELLO