La Serie A riparte con la 5ª giornata e soprattutto con un calendario che comincia a farsi sempre più impegnativo. L’Inter deve mettere da parte la prestazione non esaltante contro la Real Sociedad e cerca il quinto successo di fila in campionato contro una squadra agli antipodi, l’Empoli, che ha sempre perso e che viene dal ko per 7-0 contro la Roma. Le due formazioni si sfidano domenica 24 settembre alle 12:30 e i pronostici della vigilia sono nettamente a favore della capolista, al punto che il segno 1 per i toscani è proposto sulla lavagna scommesse a quota 8.50, contro il pareggio a 5.50 e la vittoria dell’Inter a 1.35. Anche il Milan cerca riscatto ma non tanto per il pareggio in Champions contro il Newcastle quanto per la dolorosa sconfitta nel derby della scorsa settimana. I rossoneri devono ottenere il massimo bottino a San Siro contro il Verona e il segno 1 per Pioli e i suoi vale 1.40, quota lontanissima rispetto al successo dei veneti a 8.25. La Lazio riprende dalla notte folle di Champions contro l’Atletico Madrid – con il pareggio conquistato all’ultimo respiro con il gol di Provedel – e contro il Monza deve far punti per tornare in una zona di classifica adeguata alle ambizioni dei biancocelesti (3 punti in 4 giornate): i capitolini sono dati vincenti a 1.82. Tra le big anche l’Atalanta ha un turno sulla carta favorevole visto che in casa se la dovrà vedere contro il Cagliari (segno 1 a 1.41), mentre Juventus, Roma e Fiorentina sono impegnate in trasferte più delicate. Allegri si gode la coppia Chiesa-Vlahovic ed è pronto a scatenarla contro il Sassuolo, ma il segno 2 è comunque alto su Betaland a quota 1.80, la Fiorentina cerca punti contro l’Udinese per un segno 2 a 2.33 ed è ancora più alta la quota per il successo della Roma in casa del Torino, con i capitolini che considerando anche l’impegno di Europa League partono favoriti, anche se la vittoria non è per nulla scontata a 2.55.