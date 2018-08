Non solo Luka Modric e Sergej Milinkovic-Savic. La Serie A si appresta a vivere gli ultimi 7 giorni di questa scoppiettante sessione di calciomercato estivo. Tanti sono i colpi rimasti ancora in canna alle società italiane, dalle big, con i super colpi a centrocampo passando per il valzer di punte che potrebbe animarsi nella lotta retrocessione. Abbiamo fatto il punto, squadra per squadra, a -7 giorni dal gong.



ATALANTA - La rosa è virtualmente completa con la svolta che potrebbe però passare dall'accesso ai gironi di Europa League. In quel caso un'ultimo rinforzo in difesa potrebbe essere concluso. Piace Bonifazi, per una linea a 3 tutta italiana.



BOLOGNA - Un difensore centrale e un centrocampista che dia il cambio a Pulgar e Dzemaili. Tonelli resta in pole mentre a centrocampo Inzaghi chiama Pinato, sua vecchia conoscenza a Venezia.



CAGLIARI - I quattro colpi messi a segno sono di grandissimo livello, ma soprattutto in difesa serve ancora qualcosa. Un difensore centrale e un terzino sinistro. Zapata (del Milan), Kannemann e Peluso sono trattative da chiudere in fretta.



CHIEVO - Il caos plusvalenze ha condizionato un mercato sostanzialmente nullo. La squadra è la stessa dell'anno scorso con Castro in meno. Serve un centrocampista al suo posto e un alternativa a Stepinski davanti.



EMPOLI - Un terzino e due centrocampisti, soprattutto se la cessione di Krunic al Torino si concretizzasse. Lo scambio con Acquah risolverebbe una prima parte del problema, ma per la lotta salvezza serve qualcosa in più.



FIORENTINA - Tanti colpi sulla trequarti pochi pochissimi in mezzo al campo dove con la partenza di Badelj manca un vero sostituto. Dabo non può essere una certezza, per questo davanti alla difesa seve un colpo di quantità e qualità. Sturaro resta un obiettivo, possibile, ma per Corvino la priorità restano le piste "esotiche".



FROSINONE - Un centrocampista e un difensore affidabile nella corsa salvezza oltre a un colpo di qualità in attacco. L'idea Cerci non decolla, mentre Aquilani e Danilo restano affari da ultima ora.



GENOA - Una mezzala e un terzino che possa sostituire il possibile partente Laxalt. L'asse con il Milan per Antonelli e Bertolacci si è raffreddata, quella con la Juve per Sturaro dopo il colpo Favilli no.



INTER - Il sogno Modric o un centrocampista centrale di grande fisicità al suo posto e un esterno d'attacco/seconda punta che porti gol accanto a Lautaro Martinez, Icardi e Perisic. Keita è il profilo giusto.



JUVENTUS - La rosa più completa d'Italia con due giocatori in ogni ruolo continua a cercare un centrocampista centrale di grandissimo livello in caso di partenza, almeno numerica di Stefano Sturaro. Il sogno resta Milinkovic-Savic.



LAZIO - La priorietà per il presidente Lotito è quella di non perdere la propria stella Milinkovic-Savic. In caso di addio il centrocampo dovrà essere rifondato. Serve anche un vice-Immobile più credibile di Caicedo.



MILAN - Due colpi a centrocampo, uno nel ruolo di vice-Kessie e un altro come possibile titolare indiscusso, magari da regista davanti alla difesa. Bakayoko potrebbe essere la soluzione ideale per colmare entrambi i vuoti, ma il sogno anche per i rossoneri resta Sergej Milinkovic-Savic.



NAPOLI - L'attaccante che fa sognare i tifosi non arriverà, nè un altro terzino di ruolo dopo Malcuit. Ghoulam può tornare a settembre e allora gli sforzi del club saranno tutti riversati sull'acquisto di un portiere che possa prendere il posto di Karnezis in attesa del rientro di Meret. Tanti nomi nessuna certezza, a partire da Ochoa.



PARMA - Cercare la salvezza senza un bomber di razza e qualità sulla trequarti è sempre un'affare complicato. Balotelli e Lapadula sono i sogni per l'attacco, sulla trequarti Faggiano cerca passaggi vincenti con un'età futuribile. Kastanos, Sprocati, ma anche il ritorno in Serie A di Sansone. A centrocampo un colpo low-cost.



ROMA - Di Francesco è stato sibillino dopo l'ultima amichevole: "ho dovuto adattare Schick a destra perchè non avevo un esterno mancino a disposizione con il forfait di Under". Messaggio ricevuto da Monchi che in quel reparto sta provando il colpo Suso. Occhio al colpo in mezzo al campo, Gonalons non convince e N'Zonzi è ancora sul mercato.



SAMPDORIA - Serve un centrocampista centrale di grande affidabilità e fisicità che prenda il posto di Torreira. Tante trattativa in ballo (Ekdal, Sergi Samper...), poca concretezza, così come in difesa dove con l'addio di Silvestre serve un rinforzo di esperienza.



SASSUOLO - Un centrocampista centrale serve come il pane e il pressing su Locatelli lo testimonia. Clemenza della Juve è l'alternativa ma la priorità resta un colpo in difesa con Bonifazi e Andreolli in cima alla lista dei desideri. Comunque vada a finire, tutti colpi italianissimi.



SPAL - I ferraresi sono ancora alla ricerca di un centrocampista centrale di esperienza per dare il cambio a Viviani e Schiattarella. Valdifiori, Grassi e Di Gennaro. Nelle ultime battute un colpo in difesa data la partenza di Salamon.



TORINO - Un terzino sinistro, un difensore centrale, un centrocampista centrale e una punta di grande affidabilità. Da Ola Aina a Krunic, passando per Gonalons e Juan Jesus, la rosa di Mazzarri non è completa. Il sogno però rimane Simone Zaza.



UDINESE - ​Un bomber affidabile e un difensore centrale. Per Lapadula è duello col Parma, ma restano vive la pista Cornelius e la scommessa Pinamonti. In difesa Danilo è in uscita dopo la lite con Pradè, andrà sostituito.