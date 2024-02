Serie A, a 1.15 lo Scudetto dell'Inter. Quota 5.00 per la rimonta della Juventus, Milan a 20.00

L'Inter si aggiudica il derby d’Italia contro la Juventus e chiude la 23esima giornata di campionato con un patrimonio di quattro punti di vantaggio, che potrebbero anche essere sette considerando che i nerazzurri devono recuperare una partita (mercoledì 28 febbraio la sfida con l’Atalanta). La notte di San Siro ha condotto i nerazzurri verso sogni di Scudetto, non solo per il bottino strappato ai rivali bianconeri, ma anche per la forza dimostrata, con la conferma che Simone Inzaghi al momento ha a disposizione la migliore squadra della Serie A Tuttavia secondo i quotisti la lotta per il primo posto in campionato non può essere considerata chiusa già ad inizio febbraio, visto che la Juventus prima di questa settimana nera (pari contro l’Empoli e sconfitta contro l’Inter) aveva dimostrato di poter tener testa. La lavagna scommesse antepost Serie A dà quindi ancora buone possibilità agli uomini di Massimiliano Allegri, che per la rimonta sono proposti a 5.00, mentre i nerazzurri si giocano campioni d’Italia a 1.15. Situazione diversa per il Milan che ha due squadre da rimontare e la distanza dalla vetta è di 8 punti (ma potrebbero essere 11): una salita bella ripida e i rossoneri sono bancati a 20.00 volte la posta.