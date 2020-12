Qual è il terzino sinistro che vale di più al mondo? In top 10 ci sono due giocatori che militano in Serie A: uno è Alex Sandro, l'altro è Theo Hernandez. Il mancino del Milan ieri ha trascinato i rossoneri nel pareggio, arrivato all'ultimo, contro il Parma, grazie a una splendida doppietta. E lui il laterale sinistro che vale di più in tutta la Serie A, mentre in Europa è appena fuori alla top 5. Qua la classifica completa (dati transfermarkt).





10. Kieran Tierney, terzino sinistro dell'Arsenal: 32 milioni di euro.