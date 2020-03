Agnelli mette in fuorigioco Lotito e gli altri. Grazie all'intesa, in casa bianconera, con Sarri e i calciatori, che rinunciano a 4 mensilità (da marzo a giugno), recuperando 2,5 mensilità nel corso delle prossime stagioni. Sul bilancio 2019-20 la Juventus risparmierà 90 milioni, di cui 34 milioni di euro reali, gli altri 56 verranno spalmati.



AGNELLI METTE IN FUORIGIOCO LOTITO - Come riporta il Messaggero, lo scatto di Agnelli, però, ha messo gli altri club in offside. In generale gli altri volevano sospendere le mensilità nei mesi senza giocare. Tra le big Inter e Milan sembrano intenzionate a muoversi come ha fatto la Juventus, mentre Lazio, Roma e Napoli avrebbero preferito creare una linea comune. Il calcio italiano si spacca ancora una volta.