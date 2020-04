Alla fine ha ragione Lotito. Tutti in ritiro, come aveva chiesto il presidente della Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport, comincia a far proseliti l'idea di maxi-ritiri sanificati e scrupolosi nel rispettare le norme e i protocolli studiati dagli esperti della commissione medica della Federcalcio.



IL RITORNO DELLA SERIE A - Tutti i club, Lazio compresa, dovranno effettuare una serie di operazioni fondamentali, come la sanificazione degli ambienti, circoscrivere l'ingresso solo a componenti e staff ed effettuare a carico del club tutti gli esami e i test necessari. La Serie A si prepara a riaprire i battenti, alla fine hanno seguito tutti la linea di Lotito.