La Serie A è ricominciata nel migliore dei modi: 34 gol segnati nella prima giornata che fanno sperare in un campionato divertente e scoppiettante. Tra questi, troviamo volti nuovi al nostro calcio: Di Maria, Jovic e Kvaratskhelia su tutti hanno messo la firma al loro esordio, regalando al proprio pubblico da subito giocate e spettacolo.



LE PRIME 8 DELLA CLASSE - Le prime 8 della classe hanno iniziato il proprio cammino alla grande: tutte quante hanno guadagnato i 3 punti. Inter e Fiorentina ci sono riusciti con un po' di difficoltà, il gol della vittoria è arrivato per entrambe nei minuti di recupero. Milan, Napoli, Atalanta e Juventus hanno invece vinto piuttosto agevolmente, lasciando i propri avversarsi con diversi gol di scarto. Alle due squadre della nostra capitale, Roma e Lazio, è bastato invece un solo gol di vantaggio per assicurarsi i tre punti, i biancocelesti hanno però vinto in rimonta.



LA CURIOSITÀ - Questo inizio di Serie A è stato contrassegnato, in più, da un dato piuttosto curioso: in tutte le 10 partite disputate, nessun match è terminato in parità. Un avvenimento che non accadeva esattamente da 51 anni, dalla stagione 1971/72. Ed è solamente la quarta volta nella storia della Serie A che questo avviene; gli altri due precedenti sono stati nel 1933/34 e, l'anno dopo, nel 1934/35.