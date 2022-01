E' la Salernitana la principale indiziata alla retrocessione. Il girone d'andata dei campani, condito da una valanga di assenze per Covid, non è stato di certo di quelli da ricordare con la squadra che ha totalizzato 10 punti in 22 partite, decisamente pochi per ambire a rimanere nella massima serie. Pur con un cambio di ritmo, appare difficile pensare che i granata possano ottenere la salvezza tanto che per i betting analyst la retrocessione della Salernitana vale appena 1,05 volte la posta. Sempre più in difficoltà anche il Genoa, per cui la discesa in Serie B si gioca a 1,25. Segue il Venezia, per cui la retrocessione è vista a 1,75, mentre il Cagliari paga 2 volte la posta. Si alza la quota dello Spezia, reduce da quattro successi negli ultimi cinque incontri: la quota della retrocessione dei liguri è fissata a 3, con la Sampdoria a 3,45.