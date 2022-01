In Serie A risuona l'allarme Covid. Tra le 20 squadre del massimo campionato italiano di calcio ci sono 75 casi positivi (LEGGI QUI) , ma la Lega ha confermato che non ha alcuna intenzione di rinviare le dieci partite valevoli per la prima giornata del girone di ritorno in programma giovedì 6 gennaio.Se, come nel caso della Salernitana (LEGGI QUI) , la Asl territoriale di competenza dovesse mettere in quarantena la squadra o comunque vietarle di scendere in campo oppure di partire in trasferta, il Giudice Sportivo decreterà la sconfitta a tavolino. Con successivo ricorso e possibile ridisputa della gara in questione. Insomma, un film già visto.