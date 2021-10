L'occhio è già proiettato sull'ottava giornata di campionato, ma prima c'è ancora un turno di qualificazioni al Mondiale 2022 da giocare.- Tra tutte le nazionali non europee impegnate in questi giorni, sono 31 i giocatori che dovranno rientrare in Italia e difficilmente riusciranno a fare prima di venerdì sera. Per informazioni chiedere al Cagliari (in campo giovedì alle 12.30 contro la Samp), che in Brasile-Uruguay avrà quattro giocatori impegnati:; dietro i rossoblù ecco la Juve, che osserverà con attenzionein vista del big match con la Roma in programma domenica sera. A proposito di Roma, i giallorossi aspetteranno il ritorno di, la Fiorentina quello die l'Inter sarà in attesa di- Tra i nodi nerazzurri ci sono quelli legati alla presenza di, impegnati in Argentina-Perù prima di prendere il volo per l'Italia; contro la Lazio difficilmente scenderanno in campo dal primo minuto, pronti per Cile-Venezuela. Oltre ala Fiorentina rischia di non avere a disposizione neanche- Il Torino rischia di presentarsi contro il Napoli (domenica alle 18) senzache giovedì sera affronterà la Bolivia con il suo Paraguay, eche scenderà in campo con il Venezuela. Sguardo al calendario anche per l'Atalanta, che domenica pomeriggio giocherà contro l'Empoli con Duvan- e, che dovrebbe andare in panchina con l'Argentina - pronto a fare gli straordinari dopo la gara della Colombia giovedì alle 23. Compagni di nazionale dell'attaccante nerazzurro sono(Juve) e(Napoli).- Occhio anche alle gare di qualificazione del Nord e Centro America, dove sono impegnati il napoletanoe il difensore del Genoache affronteranno il Salvador con la maglia del Messico, e gli americani(Juve) e(Venezia), he giovedì sera giocheranno contro la Costa Rica.