Dopo la pausa per le nazionali, finalmente si torna in campo. Laricomincia oggi, con il programma della: il primo anticipo, in attesa di Lazio-Juve e Fiorentina-Milan, va in scena al Gewiss Stadium di Bergamo tra l'di Gian Pieroe lodell'ex allievo, ai tempi del Genoa. I bergamaschi, dopo un avvio complicato, sono in serie positiva da sei giornate e quarti in classifica, a meno tre dall'Inter terza: obiettivo agganciare proprio i nerazzurri, con i tre punti in vista della decisiva sfida di Champions di martedì, a Berna contro lo Young Boys, per la quale verrà effettuato un minimo di turnover. Di fronte i liguri, altalenanti ma in ripresa, a più due sulla zona rossa e reduci dalla vittoria contro il Torino, alla ricerca di punti salvezza.- ​L'Atalanta ha ottenuto quattro punti in due partite contro lo Spezia in Serie A, grazie a un pareggio a reti bianche e un successo per 3-1 al Gewiss Stadium - lo 0-0 è arrivato in un sabato del girone d'andata. Con 22 punti in 12 giornate, l'Atalanta ha eguagliato la sua miglior partenza in Serie A a questo punto della stagione, registrata altre quattro volte nell'era dei tre punti a vittoria (la più recente nel 2019/20). L'Atalanta subisce gol da otto partite consecutive di campionato, la striscia più lunga senza clean sheet per la Dea dalle 10 gare di fila nel 2020, interrotta proprio con lo 0-0 contro lo Spezia. Dopo l'1-0 contro il Torino nell'ultimo turno, lo Spezia potrebbe vincere due gare di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso febbraio - solo una volta invece i liguri hanno tenuto la porta inviolata per due partite consecutive nella competizione, nel novembre 2020 contro Benevento e proprio Atalanta.L'Atalanta non vince da tre partite interne di Serie A (2N, 1P) - l'ultima volta che la Dea ha infilato quattro gare interne di fila senza successi nella competizione, era guidata da Edoardo Reja (sette nel marzo 2016). Lo Spezia è la squadra che ha segnato meno gol da dentro l'area in questa Serie A (otto) e allo stesso tempo quella che ne conta di più dalla distanza (cinque, come Milan e Verona). Nessuna squadra ha subito più gol dello Spezia in questa Serie A (26, al pari di Cagliari e Salernitana) - in particolare quella ligure è la formazione che subisce più reti nell'ultima mezzora di gioco (12).Musso; Palomino, Toloi, Djimsiti; Zappacosta, Koopmeiners, De Roon, Maehle; Ilicic, Pasalic; Zapata.Provedel; Amian, Erlic, Hristov, Bastoni; Sala, Kovalenko, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi.